Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel wird in den kommenden zwei Wochen jeweils von Montag bis Freitag in der Nacht gesperrt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, wie die Senatsverwaltung mitteilte.

Die Sperrungen dauern von Montag (15. September) bis Freitag (19. September) und danach erneut von Montag (22.9) bis Freitag (26.9). Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten in der Nacht statt. Es wird empfohlen, während der Sperrzeiten den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.