Schrecksekunde am Morgen: Im Landkreis Gifhorn kommt ein Schulbus von der Straße ab und landet im Graben.

Ehra-Lessin - Ein Schulbus ist im Landkreis Gifhorn von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Der 36-jährige Fahrer und drei Schulkinder im Alter von 6 und 7 Jahren blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Eltern konnten die Kinder vom Gerätehaus der Feuerwehr in Ehra abholen.

Warum der Bus auf dem Weg von Ehra in Richtung Voitze im Straßengraben landete, ist noch unklar. Eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit beim 36-Jährigen konnte nach Angaben der Polizei aber ausgeschlossen werden.