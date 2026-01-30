Schreck am frühen Morgen: Ein Schulbus kommt auf einer schneebedeckten Straße ins Rutschen und landet im Graben. Die Insassen haben Glück im Unglück.

Bassum - Ein Schulbus ist auf einer schneeglatten schmalen Straße in Bassum im Landkreis Diepholz in einen Graben gerutscht. Wie die Polizei mitteilte, blieben die Fahrerin und zwölf Schülerinnen und Schüler, die überwiegend im Grundschulalter waren, unverletzt. Ein Ersatzbus brachte sie sicher, aber verspätet, zur Schule. Die Feuerwehr sicherte den Bus, damit er nicht weiter in den Graben rutschte. Danach sollte er geborgen werden.