Borna - Nach einem Drohanruf ist eine Schule in Borna am Montag geräumt worden. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler sowie rund 40 Lehrkräften hatten die Oberschule verlassen müssen, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte durchsuchten die Schule, unterstützt von der Hundestaffel. Weder in der Schule noch dem Nebengebäude oder dem Hof habe es Hinweise auf eine konkrete Gefährdung gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag nach dem Ende der Durchsuchungen.