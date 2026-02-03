Wasser auf den Fluren, tropfende Decken: Am letzten Schultag vor den Ferien haben sich möglicherweise Schüler einen folgenschweren Streich ausgedacht.

Berlin - Unbekannte haben am letzten Schultag Teile der Renée-Sintenis-Grundschule in Frohnau unter Wasser gesetzt. Nach Angaben des Bezirksamtes wurde ein Waschbecken auf einem Gang mit Papier verstopft und ein Wasserhahn geöffnet, sodass große Mengen Wasser in das Schulgebäude eindrangen und Teile der Einrichtung beschädigten.

Der Boden des Flurs sei auf rund 45 Quadratmetern etwa einen Zentimeter hoch mit Wasser bedeckt gewesen, erläuterte ein Mitarbeiter. Das Wasser sei zudem teilweise ins Erdgeschoss gelaufen. Der Hausmeister habe den Schaden Freitagmittag entdeckt. Die Schadenssumme könne bislang nicht beziffert werden.

Schüler sollen für das Thema Vandalismus sensibilisiert werden

„Solche mutwilligen Beschädigungen treffen nicht nur Gebäude, sondern vor allem Kinder, Lehrkräfte und die gesamte Schulgemeinschaft. Wir werden alles daransetzen, die Schäden schnell zu beheben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, erklärte Bezirksstadtrat für Schule und Sport, Harald Muschner (CDU).

Das Bezirksamt Reinickendorf verurteile die Tat aufs Schärfste und bittet mögliche Zeugen, sachdienliche Hinweise der Polizei zu melden. Gleichzeitig werde mit der Schulaufsicht geprüft, welche präventiven Maßnahmen künftig ergriffen werden könnten, um die Schulgemeinschaften für das Thema Vandalismus zu sensibilisieren.