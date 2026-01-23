Sicherer Schulweg wegen extremer Glätte nicht möglich: Der Landkreis Bentheim sagt den Präsenzunterricht ab. Berufsbildende Schulen in Nordhorn setzen auf Distanzunterricht.

In der Grafschaft Bentheim wechseln am Freitag alle allgemeinbildenden Schulen in den Distanzunterricht. (Symbolbild)

Nordhorn - Wegen extremer Glätte fällt am Freitag der Unterricht an allen allgemeinbildenden Schulen in der Grafschaft Bentheim aus. Wie der Landkreis mitteilte, könne aufgrund der aktuellen Wetterlage ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden. Von der Regelung ist auch das Missionsgymnasium Bardel betroffen.

Die drei berufsbildenden Schulen des Landkreises in Nordhorn wechseln demnach am Freitag in den Distanzunterricht.