Hannover/Bremen - Die Schülerinnen und Schüler im Nordwesten müssen sich nach dem Wintereinbruch wieder auf regulären Unterricht einstellen. In der Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen waren am Abend für Dienstag keine Schulausfälle eingetragen. Am Freitag und heute war der Präsenzunterricht landesweit abgesagt worden.

Auch das Bremer Bildungsressort teilte mit, dass es nach zwei Tagen ohne Präsenzunterricht zurück an die Schulen in Bremen und Bremerhaven geht. Die Schülerbeförderung stehe wieder planmäßig zur Verfügung.

Eine Stadt widerspricht Nachricht in Eltern-Gruppen

In Niedersachsen wiesen zahlreiche Kommunen ebenfalls ausdrücklich darauf hin, dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird – so etwa die Region Hannover mit der Landeshauptstadt. Auch aus den Landkreisen Aurich, Leer, Gifhorn, Diepholz und Peine kamen entsprechende Mitteilungen. Mancherorts könne es im Busverkehr aber noch Einschränkungen kommen, etwa weil bestimmte Strecken winterbedingt noch nicht wieder befahrbar seien.

Die Stadt Wilhelmshaven widersprach zugleich ausdrücklich Falschnachrichten, dass der Präsenzunterricht noch weiter ausfalle. „In verschiedenen Eltern-Whatsapp-Gruppen kursiert derzeit eine gefälschte Nachricht, die von einem weiteren Unterrichtsausfall spricht“, hieß es. Das sei nicht korrekt – von Dienstag an werde der Unterricht wieder in Präsenz stattfinden.

Die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt, treffen die Landkreise und kreisfreien Städte selbst. Um das Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.