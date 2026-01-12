Schon im Sommer wurde Timo Werner mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht, nun soll es wohl so weit sein - allerdings zu einem Team auf der anderen Seite des Landes.

San Jose - Ex-Nationalspieler Timo Werner steht laut US-Medien vor einem Wechsel in die Major League Soccer. Der Profi von RB Leipzig und die San José Earthquakes aus dem US-Bundesstaat Kalifornien seien sich fast einig, berichtete „The Athletic“. Der 29 Jahre alte Angreifer soll demnach zu einem Topverdiener werden in einer Mannschaft, die die Playoffs in den beiden vergangenen Jahren jeweils verpasst hatte.

Die Saisonvorbereitung in der MLS beginnt bei den meisten Teams in den kommenden beiden Wochen. Werner könnte bei einem Abschied aus Leipzig also die komplette MLS-Saison spielen und käme nicht wie zuletzt Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) oder im Jahr zuvor Marco Reus (Los Angeles Galaxy) während der laufenden Saison.

Kaum Spielminuten bei RB

Werner kommt auf 57 Länderspiele, ist aber schon seit Jahren nicht mehr nominiert worden. Bei RB Leipzig spielt der ehemalige Star-Spieler der Mannschaft keine Rolle unter Trainer Ole Werner und hat in dieser Saison lediglich 13 Minuten auf dem Feld gestanden.

Der Schwabe war im Sommer bereits mit einem Wechsel zum MLS-Schwesterclub New York Red Bulls in Verbindung gebracht worden. Trainer der Earthquakes ist seit einem Jahr der ehemalige US-Nationaltrainer Bruce Arena.