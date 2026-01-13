Zurück in den Alltag: Schulen öffnen, Busse fahren – aber noch ist nach dem Wintersturm mit Schnee und Glätte nicht jede Strecke frei.

Viele Straßen im Nordwesten sind mittlerweile von Schnee und Eis befreit worden. (Archivfoto)

Hannover/Bremen - Nach dem winterbedingten Stillstand soll in Niedersachsen und Bremen heute der Alltag wieder anlaufen. Die Schulen kehren nach den Schließungen am Freitag und Montag in den Präsenzunterricht zurück. Auch Busse und Straßenbahnen nehmen vielerorts den Regelbetrieb wieder auf.

In der Schulausfall-Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen waren am frühen Morgen für heute keine wetterbedingten Schulausfälle eingetragen. Lediglich für das Gymnasium Alfeld im Landkreis Hildesheim wurde demnach wegen einer technischen Störung Distanzunterricht angeordnet.

Auch das Bremer Bildungsressort hatte gestern angekündigt, dass es für die Schulen in Bremen und Bremerhaven zurück in den Präsenzunterricht geht. Die Schülerbeförderung stehe wieder planmäßig zur Verfügung. Den Mitteilungen der niedersächsischen Kommunen zufolge muss mancherorts aber noch mit Verspätungen und Einschränkungen im Busverkehr gerechnet werden.

So läuft es auf den Bahnstrecken

Der Regionalverkehr der Bahnen war bereits gestern größtenteils wieder angelaufen, wenngleich noch vereinzelt Züge ausfielen. „Der Betrieb läuft stabil, wenn auch mit Verspätungen durch Witterungseinflüsse“, hieß es am Montagabend von Metronom und Enno.

Auf der Seite der Deutschen Bahn hieß es am Abend, der Zugverkehr normalisiere sich. Witterungsbedingt könne es jedoch auch heute noch vereinzelt zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Busse und Stadtbahnen der Üstra in der Region Hannover sollen heute auf vielen Strecken wieder regulär unterwegs sein. Von Betriebsbeginn an sollen die Bus- und Stadtbahnlinien nach dem bekannten Fahrplan verkehren, wie die Verkehrsbetriebe ankündigten. Es können allerdings noch nicht alle Stadtbahnstrecken vom Anfangs- bis zum Endpunkt bedient werden.