Im Rahmen ihrer Motto-Woche schlüpfen einige Schüler in Verkleidungen einer bekannten Serie. Vor allem ein Detail muss einen Bauarbeiter so erschreckt haben, dass er den Notruf wählt.

Northeim - Mit den Kostümen für ihre Motto-Woche haben Schüler einen Polizeieinsatz in Northeim verursacht. Ein Bauarbeiter hatte über den Notruf eine Person mit Maschinenpistole und rotem Anzug in der Nähe einer Schule gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Nachdem alle verfügbaren Einsatzkräfte in die Gegend geschickt wurden, stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Waffe um einen Luftballon handelte.

Die von Beamten entdeckte Schülergruppe aus acht Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren hatte sich mit Ballons im Stil von Maschinenpistolen wie in der Serie „Haus des Geldes“ verkleidet. Die Jugendlichen zogen das Kostüm direkt auf einem Einkaufsmarktplatz aus. Die Polizei wies darauf hin, Verkleidungen, die aus der Ferne als bedrohlich wahrgenommen werden können, zu unterlassen. Mit der Schulleitung, die das Kostüm genehmigt hatte, und den Schülern soll der Fall nachbearbeitet werden.