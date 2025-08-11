Nachdem CDU-Politiker Markus Kurze in Sachsen-Anhalt als parlamentarischer Geschäftsführer zurückgetreten ist, hat die Landtagsfraktion den Posten nun neu besetzt. Wer ist Andreas Schumann?

Magdeburg/Stolberg - Der Landtagsabgeordnete Andreas Schumann ist neuer parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Er hat sich in einer Kampfabstimmung knapp gegen seinen Kollegen Stefan Ruland durchgesetzt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr.

Nach Angaben der CDU-Fraktion erhielt Schumann bei der Wahl während der Klausur der Fraktion in Stolberg (Landkreis Mansfeld-Südharz) 17 der 33 gültigen Stimmen. „Ich werde mich den anstehenden Führungsaufgaben mit Freude stellen und möchte die gute Zusammenarbeit innerhalb der Koalition fortsetzen“, erklärte Schumann. In Sachsen-Anhalt regiert ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP.

Schumann ist Musikpädagoge und Orchestermusiker, er gehört dem Landtag seit 2016 an. In der CDU-Fraktion war er bisher Sprecher für Kreislauf-, Recycling- und Abfallwirtschaft sowie kulturpolitischer Sprecher.

Abstimmung auch mit anderen Fraktionen

Ein parlamentarischer Geschäftsführer ist unter anderem für die Organisation und Koordination der parlamentarischen Arbeit verantwortlich und arbeitet eng mit dem Fraktionsvorsitzenden zusammen. Häufig muss er sich auch mit Vertretern anderer Fraktionen abstimmen.

CDU-Fraktionschef Guido Heuer erklärte, es sei wichtig, dass der geschäftsführende Vorstand wieder komplett sei. Stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführerin bleibt Sandra Hietel-Heuer.

Der bisherige parlamentarische Geschäftsführer Markus Kurze war im Juni von seinem Amt zurückgetreten. Hintergrund war ein Vorwurf mutmaßlicher sexueller Belästigung beim Sommerfest des Magdeburger Landtages. Nach Medienberichten soll Kurze eine Mitarbeiterin einer anderen Fraktion belästigt haben, indem er ihre Finger in den Mund gesteckt habe. Der CDU-Politiker sei erheblich alkoholisiert gewesen, hieß es damals.