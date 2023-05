Bad Salzungen - Ein 57 Jahre alter Mann ist im Wartburgkreis bei einem Jagdunfall gestorben. Bislang geht die Polizei davon aus, dass sich ein Schuss aus der Waffe des Jägers löste, als sich der Mann am Sonntagmorgen auf der Leiter eines Hochsitzes befand. Warum die Waffe auslöste, sei noch unklar, hieß es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Ein Jagdkollege habe den leblosen 57-Jährigen gefunden. Nun ermittle die Kriminalpolizei Suhl zum Unfallhergang. Zu dem Unfall kam es in einem Waldgebiet zwischen Waldfisch und Etterwinden. Die Gemeinden gehören zu einem Ortsteil der Stadt Bad Salzungen.