In einem Wohngebiet in Hoyerswerda fallen Schüsse. Spezialkräfte überwältigen einen Tatverdächtigen finden in seiner Wohnung eine umgebaute Soft-Air-Waffe. Der 33-Jährige ist inzwischen wieder frei.

Nach Schüssen in einem Wohngebiet kam es in Hoyerswerda zu einem großen Polizeieinsatz.

Hoyerswerda - Nach den Schüssen und einem großen Polizeieinsatz in einem Wohngebiet in Hoyerswerda ist der 33 Jahre alte Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn werde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutz- sowie gegen das Waffengesetz ermittelt, teilte die Polizei mit. Am Dienstag hatten Anwohner und auch alarmierte Polizisten Schussgeräusche wahrgenommen. Daraufhin hatte ein Spezialeinsatzkommando den 33-Jährigen in seiner Wohnung gestellt und in Gewahrsam genommen.

Angaben der Anwohner zufolge hatte der Mann mit einer Waffe auf Tiere geschossen. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellte die Beamten unter anderem eine auf den Abschuss von Stahlkugeln umgebaute Soft-Air-Waffe sicher. Ob mit dieser Waffe geschossen worden war, wollte ein Polizeisprecher auf Anfrage nicht sagen. Hinter dem Mehrfamilienhaus hatten die Ermittler zudem drei Tote Igel gefunden. Ob diese mit der umgebauten Waffe erschossen wurden, ist laut Polizei noch unklar.