Sonova hat bereits einen Produktionsstandort in Thüringen. Dem Spezialisten für Audiosysteme und Hörgeräte reicht das nicht.

Um besseres Hören geht es bei Sonova. Das Schweizer Unternehmen baut seine Präsenz in Thüringen aus (Illustration)

Erfurt (dpa/th) - Der Schweizer Anbieter von Audiotechnik und Hörgeräten Sonova eröffnet nach Sömmerda einen zweiten Standort in Thüringen. In Erfurt sei ein Vertriebs- und Logistikzentrum für den europäischen Raum entstanden, teilte das Unternehmen mit. Auf rund 9.200 Quadratmetern Nutzfläche versenden demnach bis zu 120 Beschäftigte mehrere tausend Bestellungen pro Tag. Kunden profitierten von der zentralen Lage von Erfurt, sagte Unternehmenschef Arnd Kaldowski.

Der Standort liege in der Nähe zum wichtigen Frachtzentrum Leipzig sowie zur Tochtergesellschaft Audia Akustik GmbH in Sömmerda, die auf die Entwicklung und Produktion von Otoplastiken für Hörgeräte, individuellen Gehörschutz und Kopfhörer spezialisiert sei.

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz stellt unter anderem persönliche Audiogeräte und drahtlose Kommunikationslösungen her. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter.