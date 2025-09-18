Beim Dresdner World Trade Center ist Dämmmaterial in Brand geraten. Die Feuerwehr sucht noch nach der Brandstelle, Teile des Gebäudes wurden evakuiert.

Dresden - Die Feuerwehr kämpft in Dresden gegen einen Schwelbrand im Dach des World Trade Centers. Bei Dacharbeiten geriet am Morgen Dämmmaterial im Turm des Gebäudes in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Bürogebäude wurde zum Teil evakuiert. Verletzte gab es keine. Die Ammonstraße vor dem Gebäude ist gesperrt.

Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge mit 50 Kräften im Einsatz. Derzeit werde nach dem Brandherd in der Dämmung gesucht. Die Suche könne noch dauern, sagte ein Sprecher. In den unteren Etagen sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.