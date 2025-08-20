Der DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin strebt den Titel-Hattrick an. Doch kurz nach Beginn der Vorbereitung gibt es einen Verletzungsschock.

Berlin - Eishockey-Meister Eisbären Berlin muss lange auf seinen Kapitän Kai Wissmann verzichten. Der Verteidiger zog sich im Training eine Verletzung der Achillessehne zu und wurde bereits operiert, wie die Berliner mitteilten. Der 28-Jährige wird dem DEL-Club mehrere Monate fehlen.

„Seine Verletzung ist natürlich ein herber Schlag. Sowohl für ihn persönlich als auch für uns. Kai wird von uns selbstverständlich die volle Unterstützung und die benötigte Zeit zur vollständigen Genesung bekommen“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Die Eisbären, die in der kommenden Spielzeit den dritten Meistertitel in Folge holen wollen, waren erst in der vergangenen Woche in die Vorbereitung gestartet. Wissmann hatte seinen Vertrag jüngst bis 2028 verlängert.