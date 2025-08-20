In der Vergangenheit wurde immer wieder über eine Sperrung der Saale im Burgenlandkreis diskutiert. In den nächsten Monaten soll der Fluss an mehreren Tagen teilweise nicht befahrbar sein.

Halle/Naumburg - Die Saale bei Bad Kösen soll auch im Oktober an bestimmten Tagen für Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Eine geplante Sperrung vom 1. bis zum 13. Oktober sei genehmigt worden, teilte das Landesverwaltungsamt mit. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Diskussion über die Sperrung des Flusses im Burgenlandkreis gegeben.

Im genannten Zeitraum soll die Saale an insgesamt acht Werktagen nicht befahrbar sein, erklärte das Amt. Wochenend- sowie Feiertage seien ausgenommen worden, um auf den Wassertourismus in der Region Rücksicht zu nehmen.

Vorher bereits zeitweise Sperrung geplant

Vor der Sperrung im Oktober soll der Fluss bereits vom 1. bis 19. September gesperrt werden - ebenfalls an Werktagen und in einem eingeschränkten Zeitraum. Während im September die Brückenbögen saniert werden sollen, soll im Oktober an den Stirnseiten der Brückenbauwerke gearbeitet werden.

Die Deutsche Bahn will drei Brücken über den Fluss im Raum Bad Kösen instand setzen. Dafür war ursprünglich eine etwa 10,5 Kilometer lange Vollsperrung des Flusses genehmigt worden – dagegen gab es Widerstand aus dem touristischen Bereich und die Forderung nach Alternativlösungen.