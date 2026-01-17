Bei Hartenstein (Landkreis Zwickau) wird eine 23-jährige Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens flüchtet.

Hartenstein - Bei einem Unfall mit Fahrerflucht bei Hartenstein im Landkreis Zwickau ist eine 23 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 23-Jährige am Freitagabend in einer Linkskurve von einem Fahrzeug überholt und von der Straße abgedrängt - sie prallte gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Auto zurück auf die Straße und ließ es gegen ein geparktes Fahrzeug krachen.

Die Fahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens floh vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Verkehrspolizei Reichenbach zu melden.