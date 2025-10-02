Dresden - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Dresdner Zentrum ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 47-Jährige war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen am Mittwochabend losgefahren, obwohl eine Ampel in der Rotphase war. Daraufhin stieß er mit einem abbiegenden Wagen aus dem Gegenverkehr zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher überschlug sich mehrfach mit seinem Wagen, bis das Auto auf dem Dach liegen blieb. Der 52 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus.