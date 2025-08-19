Ein schwerer Crash auf der A38 bei Leipzig legt den Verkehr lahm. Ein Lkw und ein Transporter stoßen zusammen - mit Folgen.

Auf der A38 bei Leipzig hat ein Unfall mit einem Lkw und einem Transporter die Autobahn lahmgelegt (Symbolbild)

Leipzig - Auf der Autobahn 38 bei Leipzig ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stießen in Fahrtrichtung Parthenaue in Höhe Pösgraben am Nachmittag ein Lastwagen und ein Transporter zusammen. Dabei seien Menschen verletzt worden, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zur Zahl der Verletzten sowie zu deren Alter und Zustand lagen zunächst keine Angaben vor. Die Fahrbahn wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.