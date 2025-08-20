Am Abend wird die Feuerwehr über einen Unfall in der Region Hannover informiert. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz. Und die betroffene Stelle der A2 wird gesperrt.

Die A2 war gegen 23.00 Uhr weiterhin gesperrt - ein Ende war zunächst nicht absehbar.

Lehrte - Die Autobahn 2 ist bei Lehrte (Region Hannover) wegen eines schweren Unfalls in Richtung Berlin voll gesperrt. Gegen 23.00 Uhr gab es noch kilometerlange Staus und auch die eingerichteten Umleitungen seien „natürlich überlastet“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Ein Ende war zunächst nicht genau absehbar.

Bei dem Unfall war ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallursache war nach Angaben des Polizeisprechers zunächst nicht bekannt.

Die Feuerwehr teilte am Abend mit, dass das Auto von der Fahrbahn abgekommen, mit der Leitplanke kollidiert und daraufhin über alle drei Fahrspuren geschleudert worden sei. Der Motor wurde demnach durch den Aufprall aus dem Auto gerissen und blieb brennend auf der Mittelspur liegen. Ersthelfer löschten diesen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Mann wurde bei dem Unfall eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Auch ein Rettungshubschrauber war den Angaben zufolge vor Ort gewesen.