Überholen auf der Bundesstraße kann gefährlich sein - in Barsinghausen geht ein Versuch gründlich schief. Die Folgen sind ernst.

Auf der Bundesstraße 65 in Barsinghausen kommt es zu einem schweren Unfall nach einem Überholversuch - sieben Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Barsinghausen - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 65 in Barsinghausen bei Hannover sind sieben Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Am Samstagmittag seien insgesamt vier Autos kollidiert, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 82-Jähriger mit dem Auto in Richtung Göxe unterwegs, gefolgt von einem 87 Jahre alten Autofahrer.

Der 87-Jährige scherte mit seinem Wagen plötzlich zum Überholen aus, kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto einer 78-Jährigen, schleuderte zurück und stieß mit dem Wagen des 82-Jährigen zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des 87-Jährigen erneut auf die Gegenfahrbahn, dort stieß er mit dem Wagen eines 73-Jährigen zusammen, drehte sich mehrfach und stieß erneut mit dem Auto des 82-Jährigen zusammen.

Der 87-Jährige, der 73-Jährige und seine 75 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Vier weitere Beteiligte wurden leicht verletzt. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 87 Jahre alten Autofahrers. Die Beamten ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Bis zum Abend blieb die Bundesstraße gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen.