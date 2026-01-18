Zwei Männer überfallen einen Supermarkt, sie bedrohen einen 18-Jährigen mit einem Messer und verlangen Geld. Es ist nicht der erste Überfall auf das Geschäft.

Isernhagen - Zwei unbekannte und mit einem Messer bewaffnete Räuber haben einen Mitarbeiter eines Supermarkts in Isernhagen bei Hannover bedroht und Geld erpresst. Der 18-Jährige sei bei dem Überfall vom Freitagabend unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bedrohte einer der Männer den 18-Jährigen mit dem Messer und verlangte Bargeld.

Die Täter flohen mit der Beute - möglicherweise auf Fahrrädern. Trotz schneller Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Beamten sie nicht mehr antreffen. Zum Zeitpunkt der Tat waren keine Kunden in dem Geschäft. Angaben zur Höhe der erbeuteten Geldsumme machte die Polizei nicht.

Der erste Täter soll den Angaben zufolge zwischen 1,85 und 1,95 Meter groß und schlank sein, er war wie sein Komplize maskiert. Dieser soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß sein. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und sucht nach Zeugen.

Es war laut Polizei der zweite Überfall auf den Supermarkt im laufenden Monat. Unklar war zunächst, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.