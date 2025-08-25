An einer Kreuzung in Berlin krachen zwei Autos zusammen. Für einen Beifahrer sind die Folgen besonders schwer.

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Neukölln sind vier Männer verletzt worden, einer von ihnen musste nach Polizeiangaben reanimiert werden. Nach ersten Ermittlungen nahm ein 46 Jahre alter Fahrer am Sonntagabend an der Sonnenallee einem anderen Autofahrer die Vorfahrt. Dieser wiederum, ein 27-Jähriger, soll zu schnell unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Zuvor berichtete die „B.Z.“.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Wagen erlitten beide Fahrer Verletzungen am Kopf, ebenso die 22 und 21 Jahre alten Mitfahrer des 27-Jährigen. Bei dem älteren Beifahrer waren die Verletzungen so schlimm, dass er wiederbelebt werden musste.

Die Polizei ermittelt gegen beide Autofahrer unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, wie eine Sprecherin sagte.