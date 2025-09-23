Elsterwerda - In der Gemeinde Plessa (Landkreis Elbe-Elster) sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein Kleintransporter war am Morgen gegen 7.45 Uhr von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Während der Fahrer ins Krankenhaus gebracht worden sei, werde der schwer verletzte Beifahrer vor Ort reanimiert. Auch ein Rettungshubschrauber sei gestartet. Die Hauptstraße in Plessa ist aufgrund des Unfalls derzeit voll gesperrt.