Schenkendöbern - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 97 in der Nähe der Gemeinde Schenkendöbern (Landkreis Spree-Neiße) ist am Mittwoch ein Autofahrer getötet worden. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache war es zwischen Groß Gastrose und Jänschwalde-Ost zu einem Zusammenstoß zweier Autos und einem Lkw-Hängerzug gekommen, wie die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mitteilte. Ein 65-jähriger Autofahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Der Fahrer des zweiten Pkw und die beiden Insassen des Lkw kamen zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Zur Untersuchung des Unfallherganges wurde nach Angaben der Polizei ein Sachverständiger hinzugezogen.