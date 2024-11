Berlin - Die Berlin Volleys haben für das Halbfinale im deutschen Volleyball-Pokal eine machbare Aufgabe erwischt. Der Pokalverteidiger muss beim Bundesliga-Zehnten TSV Haching München antreten. Weitaus schwerer haben es die Frauen des SC Potsdam in der Vorschlussrunde gegen den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter Dresdner SC, sie können aber auf den Heimvorteil bauen. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Gespielt wird das Halbfinale bei den Männern am 10. oder 11. Dezember, bei den Frauen am 18. Dezember. Beide Endspiele finden dann am 2. März 2025 in Mannheim statt.

Die BR Volleys werden das Spiel in Haching gewiss nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Bayern haben am Sonntag im Viertelfinale überraschend den Vizemeister und Rekordpokalsieger VfB Friedrichshafen mit 3:1 ausgeschaltet. Im zweiten Halbfinale empfängt Düren die Grizzlys Giesen.

Potsdams Volleyballerinnen bekamen von den drei möglichen Gegnern den schwersten zugelost. Die Brandenburgerinnen haben aber erst am vergangenen Freitag im Viertelfinale gezeigt, dass sie zu Favoritenstürzen in der Lage sind. Da hatte das Team Meister und Pokalsieger MTV Stuttgart mit 3:1 besiegt.