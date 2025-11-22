Bei einem Unfall in Zwickau wird eine 83-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer versucht zu entkommen und leistet Widerstand.

Zwickau - Nachdem ein Mann in Zwickau bei einem Unfall eine 83-Jährige schwer verletzt hat, versuchte er zu fliehen. Nach Angaben der Leitstelle fuhr der 23-Jährige am Freitagabend auf der Lengenfelder Straße, als er in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Auto zusammenstieß. Dabei seien die 83 Jahre alte Fahrerin schwer und der 78-jährige Beifahrer leicht verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Leitstelle mitteilte, soll der 23-Jährige versucht haben, vom Unfallort zu fliehen. Er habe Widerstand geleistet und dabei drei Beamte leicht verletzt. Demnach wurde der 23-Jährige in Gewahrsam genommen. Die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 18.000 Euro.