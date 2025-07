Schwimmerin stirbt in See bei Werder

Werder (Havel) - Eine Frau ist im Großen Zernsee in der Nähe von Werder an der Havel ums Leben gekommen. Zwei Bootsfahrer hätten sie tot geborgen, teilte die Polizei mit. Am Montagnachmittag waren sie mit einem Sportmotorboot auf dem See unterwegs, als die Schwimmerin im Wasser um Hilfe rief. Das Boot steuerte auf sie zu, doch in der Zwischenzeit war die Frau untergegangen. Die Männer zogen sie aus dem Wasser. Die Reanimationsversuche der beiden wie auch der Rettungskräfte scheiterten. Mit einem Todesermittlungsverfahren soll nun die Identität der Frau geklärt werden.