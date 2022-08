Sechs Schwerverletzte bei Unfall auf B2 nahe Michendorf

Michendorf - Ein Wendemanöver auf der Bundesstraße 2 im Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte einen Unfall mit sechs Schwerverletzten zur Folge. Der 70-jährige Fahrer eines Kleinwagens wollte an einer unübersichtlichen Stelle zwischen Alt Langerwisch und der A10 an der Anschlussstelle Michendorf am Freitagnachmittag wenden, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Der 49 Jahre alte Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden Kleinbusses übersah das Manöver und fuhr auf das Auto auf.

Die vier Insassen in dem Bus wurden schwer verletzt, ebenso der 70-Jährige und sein Beifahrer. Alle am Unfall Beteiligten waren laut Polizei aber ansprechbar und kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 2 war am Nachmittag gesperrt.