Burkau - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Reisebus an der Autobahnabfahrt bei Burkau im Landkreis Bautzen sind sechs Menschen verletzt worden - darunter fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 73 Jahre alte Busfahrer am Montagnachmittag an der Anschlussstelle von der A4 kommend nach links in Richtung Rammenau abbiegen. Dabei habe er offenbar einem von links kommenden Auto die Vorfahrt genommen. Es kam zur Kollision. Der 56 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt und in Krankenhaus gebracht. Fünf Kinder, die sich im Bus befanden, wurden leicht verletzt.

Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen geben können. Auch Ersthelfer am Unfallort werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion zu melden.