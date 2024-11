Ein Keller in Weimar brennt und mehrere Mehrfamilienhäuser müssen evakuiert werden, einige Menschen werden verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Sechs Verletzte nach Brand in Weimarer Wohnhaus

Sechs Menschen werden bei einem Wohnhausbrand in Weimar verletzt. (Symbolbild)

Weimar - Sechs Menschen sind bei einem Brand in Weimar verletzt und in eine Klinik gebracht worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge ist das Feuer am Dienstagmittag im Keller eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Schöndorf ausgebrochen.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurden auch drei angrenzende Mehrfamilienhäuser evakuiert. Die Keller der Gebäude seien zum Teil verbunden, sodass sich der Rauch stark ausbreiten konnte, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.