Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall bei Melle

Melle - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Melle (Landkreis Osnabrück) sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 49-Jähriger geriet am Samstag mit seinem Auto in den Gegenverkehr und prallte mit einem Kleinbus zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben nach war der Fahrer zu schnell unterwegs und alkoholisiert.

Laut Polizei wurden bei ihm 1,88 Promille Atemalkohol gemessen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kleinbus konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte gegen den Wagen und kippte anschließend um. Die Insassen - eine fünfköpfige Familie mit einer 37 Jahre alten Mutter, einem 37 Jahre alten Vater sowie drei Kindern im Alter von vier, sechs und neun Jahren - wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 20 000 Euro.