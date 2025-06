In Thüringen erhalten die meisten Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Zeugnisse. (Symbol-Archivbild)

Erfurt - Adieu Prüfungsstress, Hallo Freizeit: Für rund 259.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen beginnen am Freitag nach der Zeugnisausgabe die Sommerferien. Sechs Wochen lang bis zum 8. August können sich die Kinder und Jugendlichen vom Schulalltag erholen. Für tausende Jugendliche beginnt aber zugleich ein neuer Lebensabschnitt: 26.000 junge Menschen haben in den vergangenen Wochen ihre Prüfungen zur allgemeinen Hochschulreife, zum Realschul- oder Hauptschulabschluss oder die Besondere Leistungsfeststellung an Gymnasien absolviert.

Für viele von ihnen dürfte es nun in den Berufseinstieg oder zum Studium an eine Hochschule gehen. Prognosen des Bildungsministeriums zufolge wird es im ausklingenden Schuljahr 18.891 Absolventinnen und Absolventen geben.

Mehr Schüler im neuen Schuljahr

„Allen Schülerinnen und Schülern, die ihre Abschlüsse erfolgreich gemeistert haben, wünsche ich von Herzen alles Gute und viel Erfolg beim Start in ihren nächsten Lebensabschnitt“, sagte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU). Er sprach von einer intensiven Prüfungs- und Korrekturzeit für die Lehrerinnen und Lehrer. „Ich hoffe, sie können die unterrichtsfreie Zeit zur Erholung gut nutzen.“

Nach Prognosen des Bildungsministeriums steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Thüringer Schulen unterrichtet werden, im kommenden Schuljahr auf 261.226.