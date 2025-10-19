Eine 55-Jährige kocht ihr Essen, dabei schläft sie ein. Ein Feuer bricht aus, dann steht der Dachstuhl in Flammen. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Bad Bentheim - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Bentheim ist ein Schaden von schätzungsweise 150.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstagnachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine 55 Jahre alte Bewohnerin in ihrer Wohnung Essen gekocht und war dabei eingeschlafen. Das Essen geriet in Brand, das Feuer breitete sich schließlich auf den Dachstuhl aus. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, durften aber zunächst nicht zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.