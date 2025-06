Berlin - Zwei Sicherheitskräfte haben in Berlin-Charlottenburg einen mutmaßlichen Kunstdieb auf frischer Tat gestoppt. Der 24-Jährige soll nach Polizeiangaben in einer Galerie eine Skulptur aus einer verschlossenen Vitrine gestohlen haben und mit seiner Beute geflüchtet sein. Die Sicherheitskräfte eines Geschäfts in der Nachbarschaft nahmen umgehend die Verfolgung auf, stoppten ihn und hielten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten mussten ihn nur noch festnehmen. Der Mann wurde an das Fachkommissariat für Kunstdelikte überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.

Die Skulptur hatte der 24-Jährige bei der Festnahme fallen lassen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob und wie stark sie nach dem Vorfall am Montagmittag beschädigt sei, werde derzeit untersucht.