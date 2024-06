Seelöwin Sissi legt im Zoo Leipzig einen Ball in einem Eimer ab, der mit einer deutschen Flagge markiert ist.

Leipzig - Die Seelöwen im Zoo Leipzig haben ihren zweiten Einsatz als tierische EM-Orakel absolviert - und setzen ganz klar auf einen deutschen Sieg gegen Ungarn. Seelöwin Sissi habe die Wahl zwischen einem Eimer für Deutschland und einem für Ungarn gehabt. Sie habe einen Ball „ganz zielsicher“ in den deutschen Eimer bugsiert, berichtet Zoo-Direktor Jörg Junhold. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt am Mittwoch gegen Ungarn.

Der Zoo Leipzig korrigierte am Dienstag auch noch nachträglich den ersten EM-Tipp der Seelöwen. Vorige Woche hatte Seelöwin Hilla kurz hintereinander einen Ball für Schottland und einen für Deutschland in ein Tor befördert, was als Unentschieden gedeutet wurde. Damit lag das Orakel falsch, Deutschland gewann 5:1.

Man habe den Tipp jetzt nachträglich ausgewertet und den Videoassistenten bemüht, sagte Junhold. Dabei sei zu sehen gewesen, dass der erste Schuss vor dem Anpfiff gefallen und folglich ungültig gewesen sei. Somit sei auch der erste Tipp der kalifornischen Seelöwen eine Vorhersage des deutschen Sieges gewesen.