In Kranenburg in Nordrhein-Westfalen stürzt ein Leichtflugzeug ab und gerät in Brand. Für die beiden Insassen kommt jede Hilfe zu spät.

Kranenburg - Beim Absturz eines motorisierten Leichtflugzeugs im nordrhein-westfälischen Kranenburg sind am Samstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stürzte die Maschine gegen 14.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache auf einen Acker.

Beim Aufprall geriet das Flugzeug in Brand und wurde vollständig zerstört. Der 77 Jahre alte Pilot sowie ein 62-jähriger Mann starben noch an der Unfallstelle.

Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.