Am dritten Tag des Trainingslagers kann Hertha-Trainer Leitl zwei Rückkehrer begrüßen. Am Nachmittag bleibt der Rasenplatz ungenutzt.

Lagos - Hertha-Trainer Stefan Leitl hat am dritten Tag des Trainingslagers in Portugal zwei Rückkehrer auf dem Platz begrüßen können. Paul Seguin mischte im Mannschaftstraining wieder mit, der zuvor durch einen Infekt gehandicapte Deyovaisio Zeefuik trainierte individuell mit Rehatrainer Hendrik Vieth, wie der Verein mitteilte. Auch Marten Winkler blieb die individuelle Einheit vorbehalten. Nachwuchsspieler Eliyas Strasner musste aufgrund muskulärer Probleme ganz aussetzen.

Torschüsse und Sprints an mehreren Stationen standen auf dem Programm. Zum Abschluss der Einheit wurde ein Turnier mit vier Mannschaften ausgespielt. Am Nachmittag fand kein Training statt.

Hertha bleibt noch bis Samstag in Lagos, am Freitag spielt der Zweitligist gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich. Am 17. Januar empfangen die Berliner dann Herbstmeister Schalke 04 im Olympiastadion (20.30 Uhr/RTL und Sky).