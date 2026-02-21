Tüfteln, schrauben, los: Seifenkisten rollen in diesem Jahr wieder um die Wette - in Prenzlau und anderen Regionen Brandenburgs.

Prenzlau - Schraubenzieher raus, ran an die Seifenkisten: Wer am 9. Mai in Prenzlau um die Wette rollen will, sollte jetzt schon mit dem Basteln beginnen. Beim Seifenkisten-Rennen in der Uckermark können Erwachsene und Kinder dabei sein und sich anmelden, teilten die Organisatoren um den Prenzlauer Kinder- und Jugendbeauftragten Christoph Berkholz mit.

Wettbewerbe mit den kleinen motorlosen Fahrzeugen sind in einigen Regionen Brandenburgs ein bekannter Spaß: Nach einer Pause veranstaltet im September auch die Stadt Forst im Südosten Brandenburgs wieder ein Seifenkisten-Rennen.

„Der Kreativität beim Bau einer eigenen Seifenkiste sind keine Grenzen gesetzt (...)“, hieß es. Wichtig seien mindestens drei Räder sowie eine funktionierende Lenkung und Bremse. Auch in der Gemeinde Ahrensfelde im Barnim wurden bereits mehrere Seifenkisten-Rennen ausgetragen.