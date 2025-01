Der Brexit ist fast fünf Jahre her und hat für Großbritannien bei Weitem nicht nur Vorteile. Welche Auswirkungen gab es auf den Außenhandel mit Sachsen-Anhalt?

Halle - Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU vor fünf Jahren ist der Wert der von dort nach Sachsen-Anhalt eingeführten Waren deutlich gestiegen. Hauptfaktor war ein Plus bei importiertem Erdöl und Erdgas, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. 2019 hatten die importierten Waren aus dem Vereinigten Königreich einen Wert von 316 Millionen Euro, 2023 waren es schon mehr als 1,33 Milliarden Euro. Das entsprach einem Plus von 322,5 Prozent. Erdöl und Erdgas machten 2023 rund 85 Prozent des Einfuhrwerts aus.

Aus den vorläufigen Angaben für 2024 bis einschließlich Oktober geht hervor, dass Erdöl und Erdgas mit einem Warenwert von rund 847,43 Millionen Euro das wichtigste Einfuhrprodukt aus dem Vereinigten Königreich nach Sachsen-Anhalt waren.

Im Vergleich von 2019 zu 2023 ging der Warenwert der Ausfuhren von Sachsen-Anhalt in das Vereinigte Königreich um 2,5 Prozent zurück, von fast 1,24 auf rund 1,21 Milliarden Euro. Exportiert wurden vor allem Metalle, Nahrungs- und Futtermittel.