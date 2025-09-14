Seit Tagen fehlt von einem 45-Jährigen aus Bitterfeld-Wolfen jede Spur. Die Polizei setzt sogar einen Hubschrauber ein. Was bisher über den Vermissten bekannt ist.

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei sucht nach einem vermissten Mann aus Bitterfeld-Wolfen. Der 45-Jährige wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag an seiner Wohnanschrift gesehen, wie die Polizei mitteilte.

Am späten Sonntagnachmittag war der Mann weiterhin verschwunden. Nach Angaben einer Sprecherin kam bei der Suche am Sonntag auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Zuvor hatten Polizisten mit Spürhunden nach dem Vermissten gesucht - bislang ohne Erfolg.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat einen Bart. Zur Kleidung des Vermissten gibt es keine Angaben. Hinweise nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.