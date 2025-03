Berlin/ Oranienburg - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben wegen des Verdachts des Drogenhandels zahlreiche Orte in Berlin und einen Ort in Oranienburg durchsucht. Acht Personen im Alter zwischen 23 und 34 Jahren wurden vorläufig festgenommen, wie die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft mitteilten. Es seien 75 Kilogramm Cannabis, Kokain, Waffen und Bargeld in vierstelliger Höhe beschlagnahmt worden.

An der Aktion waren den Angaben zufolge 300 Polizisten beteiligt, darunter Einsatzkräfte des SEK (Spezialeinsatzkommando).

Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren, bei dem es um Revierstreitigkeiten zwischen zwei Gruppen aus dem Bereich des Drogenhandels geht. Bei den Streitigkeiten sei eine Person angeschossen und eine Person aus der gegnerischen Gruppe ausgeraubt worden.

Gegen fünf der vorläufig festgenommenen Personen plant die Staatsanwaltschaft den Erlass von Haftbefehlen zu beantragen.