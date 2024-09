Tambach-Dietharz - Vor einem Supermarkt in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) haben Unbekannte einen Sprengsatz abgelegt. Der etwa zehn mal zehn Zentimeter große Sprengkörper sei augenscheinlich selbst gebastelt worden, teilte die Polizei mit. Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes rückten an und transportierten den Fund ab. Wer den Sprengsatz abgelegt und welche Hintergründe der Vorfall hat, konnte ein Polizeisprecher auf Anfrage zunächst nicht sagen. Der Einsatz an dem Einkaufsmarkt, an dem auch die Feuerwehr beteiligt war, dauerte etwa zwei Stunden. Menschen seien nicht verletzt worden.