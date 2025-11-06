Hoym - Auf einer Länge von rund eineinhalb Kilometern kann sich die Selke künftig wieder naturnah und frei entwickeln. Der neue Flussverlauf zwischen Hoym und Gatersleben wurde jetzt nach acht Monaten Bauzeit mit einem symbolischen Durchstich geöffnet. Die Renaturierung der Selke ist ein ökologischer Ausgleich für die Eingriffe, die durch den Bau und Betrieb des Hochwasser-Rückhaltebeckens Straßberg erforderlich werden, wie der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt mitteilte. Es handele sich um eine von über 50 Ausgleichsmaßnahmen. Sie sei die größte und vielfältigste.