Berlin - Union Berlins Trainer Steffen Baumgart hat sich beeindruckt von den Allround-Qualitäten von Bayern-Stürmer Harry Kane gezeigt. „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten einen Stürmer gesehen, der sich in so einem Spiel noch entwickeln kann“, sagte Baumgart vor der Begegnung der Köpenicker gegen die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Das sei, „wovor ich den Hut ziehe und was uns auch zeigt, dass es kein Alter gibt für Entwicklungen oder vielleicht sogar für kleine Veränderungen im Spiel.“

Er spreche da nicht von der Torquote, „sondern davon, in welchen Räumen hält er sich auf, wie viel Ballbesitz hat er, wie viel Kilometer schrubbt er und ist trotzdem in den gefährlichen Situationen.“ Dazu lobte Baumgart auch Kanes Passspiel.

Baumgart: Nur als Kollektiv lösbar

Baumgart hat als Trainer noch nie gegen die Bayern gewinnen können und auch die Berliner nicht. „Im Endeffekt versucht man, Lösungen zu finden auf eine Mannschaft, die kaum Lösungen zulässt“, sagte Baumgart. Der Rekordmeister hat alle 16 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen und könnte am Samstag den eigenen Bundesliga-Startrekord einstellen.

Union könne die Aufgabe nur als Kollektiv lösen, sagte der Trainer. „Mit einer hohen Aggressivität, aber nicht dem Mann gegenüber, sondern dem Ball gegenüber. Indem man guckt, dass man seine Stärken gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr viel Stärken hat, versucht, aufs Feld zu bringen und wirklich bis zum Ende bei sich bleibt.“

Verzichten muss Baumgart auf den gesperrten Kapitän Christopher Trimmel, dessen Standards eine wichtige Waffe der Eisernen sind. Es werde darum gehen, die wenigen Gelegenheiten, die man bekomme, zu nutzen, so Baumgart.