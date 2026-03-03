Einmalige Blütenpracht: In der Messe Dresden zeigen Züchter aus fünf Kontinenten ihre Orchideen. Besucher können sie mit nach Hause nehmen.

Dresden - Außergewöhnliches Blumenmeer in Dresden: Seltene Orchideen aus aller Welt sind Ende März in der sächsischen Landeshauptstadt zu sehen. Über 100 Züchter und Gärtnereien aus fünf Kontinenten präsentieren seltene botanische Arten, Hybriden und thematisch gestaltete Pflanzenschauen im Rahmen der Publikumsmesse „Dresdner Ostern“, wie die Veranstalter mitteilten.

Neben der den Angaben nach weltgrößten Orchideenschau, die in diesem Jahr anlässlich der parallel stattfindenden Weltorchideenkonferenz die gesamte Halle 1 der Messe Dresden ausfüllt, gibt es einen Verkaufsbereich, in dem Besucher die Züchtungen der Gärtnereien erwerben können. Auch eine botanische Kunstausstellung wird gezeigt. Vom 26. bis 29. März erwarten die Veranstalter über 50.000 Besucher. Tickets für die Messe kosten regulär 14 Euro, ermäßigt 11 Euro und für Kinder ab 7 Jahren 5 Euro.

Die Weltorchideenkonferenz findet laut Veranstalter seit 1954 statt und war unter anderem in Tokyo, Rio de Janeiro und Sydney zu Gast. Der letzte europäische Ausrichterin war vor 20 Jahren die französische Stadt Dijon. In diesem Jahr kommen über 650 Experten aus mehr als 40 Ländern in Dresden zusammen. Auf dem Programm stehen mehr als 70 Vorträge, unter anderem zu nachhaltiger Züchtung, Biodiversität und dem Schutz heimischer Orchideenarten.