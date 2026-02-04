Kommen feinste Wassertröpfchen und die Sonne zusammen, kann ein Nebelbogen entstehen. Der ist nicht bunt wie ein Regenbogen, sondern einfarbig weiß. Auf dem Brocken war das Phänomen zu sehen.

Magdeburg - Über der Kuppel des 1.141 Meter hohen Brockens im Harz war bei Plusgraden und Sonnenschein ein Nebelbogen zu sehen. „Dieser "weiße Regenbogen" ist ein relativ seltenes Phänomen“, sagte Meteorologin Pauline Zeiske vom Deutschen Wetterdienst (DWD). „Es handelt sich um eine Sonderform des Regenbogens, der mit den schwebenden, mikroskopisch kleinen Wassertröpfen zu tun hat, aus denen Nebel besteht.“

Diese interagieren mit der Sonnenstrahlung wie es auch Regentropfen tun, die Lichtbrechung ist aber aufgrund der Feinheit des Nebels anders ausgeprägt. „Der klassisch, farbenfrohe Regenbogen kann so nicht entstehen, sondern nur der optisch eher unspektakuläre Nebelbogen“, sagte Zeiske. Denn: Ab einer bestimmten Tröpfchengröße überlagern sich laut DWD die Regenbogenwinkel der einzelnen Spektralfarben zunehmend so, dass zusammen nur noch weißes Licht erkennbar ist.