Dresden - Die Semperoper Dresden hat für die erste Spielzeit in Regie der neuen Intendantin Nora Schmid zehn Neuproduktionen in der Sparte Oper und vier neue Ballett-Stücke angekündigt. Musikalisch wolle man einen breiten Bogen vom Barock bis in die Gegenwart spannen, vom zauberhaften Märchen bis zur Science-Fiction-Oper, sagte die designierte Intendantin am Donnerstag in Dresden. Zudem sollen 27 Repertoirestücke die Herzen der Fans erfreuen. In der Geschichte der Semperoper würden sich Höhen und Tiefen der Stadtgeschichte widerspiegeln, betonte Schmid. Sie wünsche sich sehr, dass die Semperoper mit ihrer Kunst einen Beitrag zu einer weltoffenen Gesellschaft leisten könne. Als erste Premiere kommt am 28. September Arrigo Boitos „Mefistofele“ auf die Bühne.

Die neue Saison ist für die Sächsische Staatsoper mit einem Neubeginn verbunden. Nach einer sechsjährigen Amtszeit verabschiedet sich Intendant Peter Theiler und übergibt das Haus an Nora Schmid, die vor ihrer Zeit als Intendantin der Oper Graz schon einmal Chefdramaturgin in Dresden war. Außerdem hört Christian Thielemann als Chefdirigent der Staatskapelle Dresden auf und wird vom Italiener Daniele Gatti abgelöst. Mit dem Choreografen Kinsun Chan gibt es zudem einen neuen Ballettdirektor.