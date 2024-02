Dresden - Nach dreijähriger Pause soll sich am Freitag (ab 20.15 Uhr) in Dresden wieder alles um den Semperopernball drehen. Die Veranstaltung war durch die Corona-Pandemie und inhaltliche Unstimmigkeiten ins Abseits geraten. Nach diversen Eklats um Preisverleihungen und wieder aberkannte sogenannte Ballorden etwa an den russischen Präsidenten Wladimir Putin richten die Veranstalter das Fest nun neu aus. Künftig soll wieder mehr getanzt werden.

Der Veranstalter erwartet mehr als 2000 Gäste. Der MDR will die Ballnacht live ab 20.15 Uhr bis Mitternacht im MDR-Fernsehen übertragen. Am Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden steht an diesem Abend Jonathan Darlington. Moderiert wird der Ball von der Schauspielerin Stephanie Stumph und ihrem Kollegen Tom Wlaschiha. Entertainer Wolfgang Lippert soll das Publikum bei einem Programm vor der Oper in Feststimmung bringen.